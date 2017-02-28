Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:51 TSİ-Osmaniye

Şampiyon güreşçiler madalya ile ödüllendirildi

Osmaniye'de Şampiyon güreşçiler madalya ile ödüllendirildi

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Yıldız Erkekler Serbest Güreş Grup Müsabakaları sonunda başarılı olan sporcular madalya ile ödüllendirildi. Kamu kurumlarının İl Müdürleri,Yöneticileri ve çok sayıda sporseverin de izlediği müsabaka oldukça çekişmeli geçti.Türkiye genelinde 4 farklı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen grup maçları Osmaniye Merkez Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti. Müsabakalara 24 farklı ilden 16-17 yaş arası 400 sporcu 39-42 kilo, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 ve 85 kilogram -100 kiloda olmak üzere toplamda 10 sıklette mücadele verdi.38-42 Kg sıkletinde Antalya'dan Hüseyin Dura, 46 kiloda Adana’dan İsmet Çiftçi, 50 kiloda Mersin’den Yusuf Tum, 54 kiloda Kahramanmaraş’tan Furkan Gızıl, 58 kiloda Ankara’dan Cavit Acar, kiloda Kahramanmaraş’tan Kürşat Göl, 69 kiloda Kahramanmaraş’tan Ali Akıl, 76 kiloda Ankara’dan Ertuğrul Ağca, 85 kiloda İstanbul’dan Berke Gürbüz ve 100 kiloda Kahramanmaraş’tan A. Berkan Kılıççallayan birincilik kürsüsüne çıkmayı başaran sporcular oldular. Şampiyon sporculara madalyalarını Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Osmaniye KYK MüdürüOğuzhan Çetin, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ve Tesisler Şube Müdürü Ali Kaynar tarafından verildi. Grup maçlarında ilk 8’e giren sporcular 24-26 Mart tarihinde Kahramanmaraş şehrinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Dün 17:51 TSİ-Osmaniye52 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Sürücülere, 'Egzoz gazı emisyon ölçümü' uyarısımask

Sürücülere, 'Egzoz gazı emisyon ölçümü' uyarısı

Dart şampiyonlarına kupa ve madalyamask

Dart şampiyonlarına kupa ve madalya

Okul sporları satranç müsabakaları sona erdimask

Okul sporları satranç müsabakaları sona erdi

Osmaniyeli Ülkücüler: Hareketin Lideri Devlet Bahçeli!mask

Osmaniyeli Ülkücüler: Hareketin Lideri Devlet Bahçeli!

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 561
Uzmanlar:"Osmaniye'deki 4.6 Deprem, Büyük Depremi Önledi"mask

Uzmanlar:"Osmaniye'deki 4.6 Deprem, Büyük Depremi Önledi"

Erzin’de Tır sürücüsü intihar ettimask

Erzin’de Tır sürücüsü intihar etti

Fabrikadan 200 bin liralık hırsızlıkmask

Fabrikadan 200 bin liralık hırsızlık

Yoğun bakımdaki hastalar için banyo sistemimask

Yoğun bakımdaki hastalar için banyo sistemi

Çanakkale şehidinin adı karakola verildimask

Çanakkale şehidinin adı karakola verildi

İmmunoterapi tedavisi Osmaniye'de başladımask

İmmunoterapi tedavisi Osmaniye'de başladı

Erzin’de Tır sürücüsü intihar ettimask

Erzin’de Tır sürücüsü intihar etti

"İyi Tarım Uygulamaları" kapsamında zeytin üreten çiftçilere sertifikamask

"İyi Tarım Uygulamaları" kapsamında zeytin üreten çiftçilere...

Okul sporları satranç müsabakaları sona erdimask

Okul sporları satranç müsabakaları sona erdi

Yaşar Kemal, doğa yürüyüşüyle anıldımask

Yaşar Kemal, doğa yürüyüşüyle anıldı

Çanakkale şehidinin adı karakola verildimask

Çanakkale şehidinin adı karakola verildi

Vali Kerem Al’a Vergi Haftası Ziyaretimask

Vali Kerem Al’a Vergi Haftası Ziyareti

Osmaniyeli Ülkücüler: Hareketin Lideri Devlet Bahçeli!mask

Osmaniyeli Ülkücüler: Hareketin Lideri Devlet Bahçeli!

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 561