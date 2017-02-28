Şampiyon güreşçiler madalya ile ödüllendirildi

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Yıldız Erkekler Serbest Güreş Grup Müsabakaları sonunda başarılı olan sporcular madalya ile ödüllendirildi. Kamu kurumlarının İl Müdürleri,Yöneticileri ve çok sayıda sporseverin de izlediği müsabaka oldukça çekişmeli geçti.Türkiye genelinde 4 farklı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen grup maçları Osmaniye Merkez Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti. Müsabakalara 24 farklı ilden 16-17 yaş arası 400 sporcu 39-42 kilo, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 ve 85 kilogram -100 kiloda olmak üzere toplamda 10 sıklette mücadele verdi.38-42 Kg sıkletinde Antalya'dan Hüseyin Dura, 46 kiloda Adana’dan İsmet Çiftçi, 50 kiloda Mersin’den Yusuf Tum, 54 kiloda Kahramanmaraş’tan Furkan Gızıl, 58 kiloda Ankara’dan Cavit Acar, kiloda Kahramanmaraş’tan Kürşat Göl, 69 kiloda Kahramanmaraş’tan Ali Akıl, 76 kiloda Ankara’dan Ertuğrul Ağca, 85 kiloda İstanbul’dan Berke Gürbüz ve 100 kiloda Kahramanmaraş’tan A. Berkan Kılıççallayan birincilik kürsüsüne çıkmayı başaran sporcular oldular. Şampiyon sporculara madalyalarını Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Osmaniye KYK MüdürüOğuzhan Çetin, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ve Tesisler Şube Müdürü Ali Kaynar tarafından verildi. Grup maçlarında ilk 8’e giren sporcular 24-26 Mart tarihinde Kahramanmaraş şehrinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.