Sürücülere, 'Egzoz gazı emisyon ölçümü' uyarısı

Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulvahap Güven, taşıt sahiplerinin mağdur olmamaları için egzoz gazı emisyon ölçümlerini yaptırmalarını ve kendilerine verilecek olan ölçüm ruhsatlarını yanlarında bulundurmaları gerektiğini söyledi.Sayıları sürekli artış gösteren motorlu taşıtların, özellikle şehir merkezlerinde, ciddi hava kirliliğine neden olan önemli kaynaklardan birisi olduğunu belirten Müdür Güven, motorlu taşıtların egzoz emisyon ölçümünün yapılması zorunluluğunun bulunmakta olduğunu, bu nedenle, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının azaltılmasında emisyon ölçümlerinin ve denetimlerinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Hususi otomobillerin ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir, diğer motorlu taşıtların ise ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir periyotlarla egzoz emisyon ölçümüne tabi tutulduğunu kaydeden Güven, "Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca Motorlu Taşıt Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Pulu Bedeli, 2017 yılı için KDV dahil 50 TL, Motorlu Taşıt Egzoz Gazı Emisyon Ruhsat Bedeli için de 8,50 TL olarak belirlenmiştir. Motorlu kara taşıtları kullananların, egzoz emisyonlarının yönetmelikte belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere Bakanlığımızca yetkili kılınan egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında ölçüm yaptırmaları gerekmektedir." dedi. Müdür Abdulvahap Güven açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarının; egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun olup olmadığı trafik zabıtası tarafından denetlenmekte olup, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ibraz edilememesi halinde taşıt sahibine, Yönetmelik gereğince 1054 TL idari para cezası trafik zabıtasınca uygulanacaktır. Ölçüm cihazları ile yapılacak olan egzoz gazı emisyon ölçümü denetimleri ise, İl Müdürlüklerince trafik zabıtaları ile müşterek yapılmakta olup, Yönetmelikte belirtilen sınır değerlere aykırı emisyona sebep olduğunun tespiti halinde ise taşıt sahibine, Yönetmelik gereğince 2 Bin 117 TL idari para cezası denetimin yapıldığı İl Müdürlüğünce uygulanacaktır. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi, idari yaptırım kararının süre verilmeksizin uygulanmasını gerektirdiğinden taşıt sahiplerinin mağdur olmamaları için egzoz gazı emisyon ölçümlerini yaptırmaları ve kendilerine verilecek ölçüm ruhsatlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. İlimizde tüm motorlu taşıt sahiplerinin düzenli olarak araçlarının bakımlarını yaptırmaları, ilimizde hava kalitesinin artırılması, temiz ve sağlıklı bir yaşam ortamı sağlanması bakımından büyük önem arz etmektedir."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE