Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:54 TSİ-Osmaniye

Sürücülere, 'Egzoz gazı emisyon ölçümü' uyarısı

Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulvahap Güven, egzost gazı ölçümü konusunda uyardı.

Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulvahap Güven, taşıt sahiplerinin mağdur olmamaları için egzoz gazı emisyon ölçümlerini yaptırmalarını ve kendilerine verilecek olan ölçüm ruhsatlarını yanlarında bulundurmaları gerektiğini söyledi.Sayıları sürekli artış gösteren motorlu taşıtların, özellikle şehir merkezlerinde, ciddi hava kirliliğine neden olan önemli kaynaklardan birisi olduğunu belirten Müdür Güven, motorlu taşıtların egzoz emisyon ölçümünün yapılması zorunluluğunun bulunmakta olduğunu, bu nedenle, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının azaltılmasında emisyon ölçümlerinin ve denetimlerinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Hususi otomobillerin ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir, diğer motorlu taşıtların ise ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir periyotlarla egzoz emisyon ölçümüne tabi tutulduğunu kaydeden Güven, "Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca Motorlu Taşıt Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Pulu Bedeli, 2017 yılı için KDV dahil 50 TL, Motorlu Taşıt Egzoz Gazı Emisyon Ruhsat Bedeli için de 8,50 TL olarak belirlenmiştir. Motorlu kara taşıtları kullananların, egzoz emisyonlarının yönetmelikte belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere Bakanlığımızca yetkili kılınan egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında ölçüm yaptırmaları gerekmektedir." dedi. Müdür Abdulvahap Güven açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarının; egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun olup olmadığı trafik zabıtası tarafından denetlenmekte olup, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ibraz edilememesi halinde taşıt sahibine, Yönetmelik gereğince 1054 TL idari para cezası trafik zabıtasınca uygulanacaktır. Ölçüm cihazları ile yapılacak olan egzoz gazı emisyon ölçümü denetimleri ise, İl Müdürlüklerince trafik zabıtaları ile müşterek yapılmakta olup, Yönetmelikte belirtilen sınır değerlere aykırı emisyona sebep olduğunun tespiti halinde ise taşıt sahibine, Yönetmelik gereğince 2 Bin 117 TL idari para cezası denetimin yapıldığı İl Müdürlüğünce uygulanacaktır. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi, idari yaptırım kararının süre verilmeksizin uygulanmasını gerektirdiğinden taşıt sahiplerinin mağdur olmamaları için egzoz gazı emisyon ölçümlerini yaptırmaları ve kendilerine verilecek ölçüm ruhsatlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. İlimizde tüm motorlu taşıt sahiplerinin düzenli olarak araçlarının bakımlarını yaptırmaları, ilimizde hava kalitesinin artırılması, temiz ve sağlıklı bir yaşam ortamı sağlanması bakımından büyük önem arz etmektedir."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:54 TSİ-Osmaniye56 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Sürücülere, 'Egzoz gazı emisyon ölçümü' uyarısımask

Sürücülere, 'Egzoz gazı emisyon ölçümü' uyarısı

Dart şampiyonlarına kupa ve madalyamask

Dart şampiyonlarına kupa ve madalya

Okul sporları satranç müsabakaları sona erdimask

Okul sporları satranç müsabakaları sona erdi

Osmaniyeli Ülkücüler: Hareketin Lideri Devlet Bahçeli!mask

Osmaniyeli Ülkücüler: Hareketin Lideri Devlet Bahçeli!

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 561
Uzmanlar:"Osmaniye'deki 4.6 Deprem, Büyük Depremi Önledi"mask

Uzmanlar:"Osmaniye'deki 4.6 Deprem, Büyük Depremi Önledi"

Erzin’de Tır sürücüsü intihar ettimask

Erzin’de Tır sürücüsü intihar etti

Fabrikadan 200 bin liralık hırsızlıkmask

Fabrikadan 200 bin liralık hırsızlık

Yoğun bakımdaki hastalar için banyo sistemimask

Yoğun bakımdaki hastalar için banyo sistemi

Çanakkale şehidinin adı karakola verildimask

Çanakkale şehidinin adı karakola verildi

İmmunoterapi tedavisi Osmaniye'de başladımask

İmmunoterapi tedavisi Osmaniye'de başladı

Dart şampiyonlarına kupa ve madalyamask

Dart şampiyonlarına kupa ve madalya

Erzin’de Tır sürücüsü intihar ettimask

Erzin’de Tır sürücüsü intihar etti

"İyi Tarım Uygulamaları" kapsamında zeytin üreten çiftçilere sertifikamask

"İyi Tarım Uygulamaları" kapsamında zeytin üreten çiftçilere...

Okul sporları satranç müsabakaları sona erdimask

Okul sporları satranç müsabakaları sona erdi

Yaşar Kemal, doğa yürüyüşüyle anıldımask

Yaşar Kemal, doğa yürüyüşüyle anıldı

Çanakkale şehidinin adı karakola verildimask

Çanakkale şehidinin adı karakola verildi

Vali Kerem Al’a Vergi Haftası Ziyaretimask

Vali Kerem Al’a Vergi Haftası Ziyareti

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 561