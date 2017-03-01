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Dün 16:15 TSİ-Osmaniye

Osmaniye'de cinayet:1 ölü, 1 ağır yaralı

Osmaniye'de bir işyerinin silahla taranması sonucu 1 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin tabanca ile taranması sonucunda, 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

(Gelişmeleri izliyoruz)

Dün 16:15 TSİ-Osmaniye2533 Okunma

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