Osmaniye'de cinayet:1 ölü, 1 ağır yaralı

Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin tabanca ile taranması sonucunda, 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
(Gelişmeleri izliyoruz)
Osmaniye'de bir işyerinin silahla taranması sonucu 1 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.
Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin tabanca ile taranması sonucunda, 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
(Gelişmeleri izliyoruz)
Dün 16:15 TSİ-Osmaniye2533 Okunma
Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz