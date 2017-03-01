'Akdeniz meyve sineği izleme projesi' değerlendirildi

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı ve Karantina Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü'nün liderliğinde yürütülmekte olan Akdeniz Meyve Sineği İzleme Projesi kapsamında '2016 Yılı Proje Değerlendirme Toplantısı' yapıldı. Projede görev alan Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş il sorumlularının katılım sağladığı toplantı Ziraat Odası salonunda gerçekleştirildi. Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam konuşmasında, ilin önemli ürünlerinden olan turunçgillerde Akdeniz meyve sineği ile mücadelenin biyoteknik yöntemlerle yapılmasını amaçlandığını belirtti. Böylece ürün kaybının en aza indirildiği ve ilaç kalıntısı olmayan ürünlerin üretilebileceğini vurgulayan Sağlam, katılımcılara teşekkür etti. Ziraat Odası Başkanı Bahadır Sezgin ise ülkenin turunçgil üretimi ve ihracatı bakımından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Turunçgil üretiminde zaman zaman karşılaşılan sorunlar giderilmekle beraber özellikle Akdeniz meyve sineği ile gerekli mücadele yapılmadığında meyve bahçelerinde yüzde 50'ye kadar zarar meydana geldiğini söyleyen Sezgin, gerekli tedbirler alınmadığında ülke ekonomisine büyük kayıplar verebileceğini söyledi.Bu proje Akdeniz Meyve Sineği'nin (AMS) ülke genelindeki bulaşık durumu ve yıl içerisindeki yoğunluk düzeyinin belirlenmesi, AMS'nin önemi ve izlenebilirliği hakkında teknik elemanların bilgilerinin artırılması, ülke genelinde AMS izlenebilirliğinin sağlanması ve ülkemize girmesi muhtemel bazı meyve sineklerinin erken teşhisi amacıyla ele alındığı kaydedildi.

Haberİbrahim EMÜL/OSMANİYE