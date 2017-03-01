Meslek öğrenen gençlere sertifika

Osman'nin Bahçe İlçesi'ndeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 'Gençlere Meslek Ekonomiye Destek' projesi kapsamında meslek öğrenenlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Bahçe Belediyesi Düğün Salonunda yapılan Gençlere Meslek Ekonomiye Destek Projesi “Sertifika Töreni ve Kapanış Toplantısına” Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Kredi Yurtlar Kurumu Osmaniye İl Müdürü Oğuzhan Çetin, DOĞAKA Osmaniye Koordinatörü Erdinç Kadıoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hakan Doğan, Bahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Üzeyir Aksoy, Düziçi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Durmaz, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Toplantıda projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında görevli Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Hasan Gülay, proje geçmişi ve proje süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Üzeyir Aksoy, Bahçe Kaymakamı İbrahim Baz ve Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin konuşmalarını yaparak bu tür projelerin eğitim ve istihdam için faydalarını belirterek projede emeği geçenlere teşekkür ettiler. Daha sonra proje kurslara katılarak başarılı olanlara sertifikaları verildikten sonra katılımcılara verilen yemek ikramıyla toplantı sona erdi.