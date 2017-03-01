Derelerin ıslahına kamulaştırma sorunu

Osmaniye'de ki bazı derelerde kamulaştırma sorunu nedeniyle ıslah çalışmaları yapılamadığını belirten DSİ 64. Bölge Müdürü Hasan Murat Poyraz, kamulaştırma sorunu çözülür çözülmez çalışmaların başlanılacağını kaydetti.Osmaniye İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Ceyhan Havzası Toplantısı Vali Kerem Al Başkanlığında, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Kamu Kurum ve Kuruluşları İl Müdürleri ile Havza Yönetimineilgili kurumların temsilcileri katıldı.Toplantı, DSİ 64. Şube Müdürü Hasan Murat Poyraz tarafından, “Osmaniye İli Taşkın Dereleri, Müdahaleler ve Önlemler” hakkında yapılan bilgilendirilme sunumu ile başladı.Osmaniye merkez ve ilçelerinde tamamlanan ve yapımı devam eden dere ıslah çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren Poyraz, bazı derelerde kamulaştırma sorunu nedeniyle ıslah çalışmaları yapılamadığını, kamulaştırma sorunu çözülür çözülmez çalışmaların başlayacağını kaydetti.Toplantının devamında Osmaniye Belediyesi’nden Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Hüseyin Küçük "Osmaniye İli Atık Su Arıtma Tesisi ve Katı Atık Tesisi" hakkında sunumunu gerçekleştirdi. Osmaniye Atık Su Arıtma Tesisinin 2003 yılında faaliyete geçtiğini belirten Küçük, tesiste 35 Bin metreküp atık su arıtıldığını ve tesisin 2. Etabının yapımının planlandığını ifade etti. Sunumunun devamında atık bitkisel yağlar ve atık pillerin toplanması ve geri dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verenHüseyin Küçük, okullarda yapılan eğitim çalışmalarından da söz etti.Toplantıda son olarak İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam ise“Ceyhan Havzası Koruma Eylem Planı İş Takvimi ve Takip Tablolarına veri girişi faaliyeti” ile ilgili yaptıkları çalışmaları içeren sunumunu gerçekleştirdi. Gübre kullanımı ve bu konuda yapılan denetimler hakkında bilgi veren Sağlam, yapılan diğer çalışmaları anlattı. Sunumların ardından görüş ve öneriler dile getirildi ve sorular cevaplandı.Toplantı sonunda, katılan herkese teşekkür eden Vali Kerem Al, toplantıda görüşülen konuların ilgili kurumlar tarafından takibinin yapılması ve herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini kaydetti. Vali Al, toplantıda alınan kararların ilimiz için hayırlı olmasını dileyerek toplantıya son verdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE