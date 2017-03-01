Kurtarma ve Kimyasala Müdahale Tatbikatı Nefes Kesti

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde, İtfaiye, 112, UMKE ve Polis ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen kaza sonrası kurtarma, yangın ve kimyasala müdahale tatbikatı gerçeğini aratmadı. Fakıuşağı Mahallesinde düzenlenen tatbikatta, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapan aracın içerisinde sıkışan sürücüye müdahale edilmesi, çıkan yangının söndürülmesi ve kimyasal maddeye AFAD Müdürlüğüne bağlı Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler (KBRN) Ekibi tarafından müdahale edilmesi ve sonrasında bölgenin köpük ile temizlenmesi gerçekleştirildi. Senaryo gereği, 122 AFAD Çağrı hattına gelen bir ihbar ile Fakıuşağı Mahallesi'ndeki İtfaiye Müdürlüğü civarında trafik kazası olduğu bildirilmesi üzerine olay bölgesine arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan personelden alınan bilgide aracın birinde sıkışma diğerinde ise yangın olduğu öğrenildi. İtfaiye müdürlülüğü ve UMKE sağlık ekibi ile gerekli koordinasyon sağlanarak ekiplerin olay yerine sevki sağlandı. UMKE Ekibi tarafından araç içerisinde sıkışan sürücüye yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından AFAD ve İtfaiye Ekiplerince araç kesilerek sürücü güvenli bir şekilde çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu olaylar olurken, araçta oluşan yangın İtfaiye ekiplerince söndürüldü. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve lazaya neden olan araçta niteliği belirlenemeyen kimyasal madde olduğu bilgisi üzerine AFAD Müdürlüğüne bağlı KBRN ekibinin özel elbiseli personeli tarafından gerekli çevre güvenliği alınarak müdahalede bulunuldu. Araç içerisinde yapılan aramada sağlık açısından çok tehlikeli olduğu tespit edilen kutu içerisinde kimyasal madde bulundu. Kimyasal madde alınarak TAEK'a gönderilirken olay ve kazaya müdahale eden ekibe gereken dezenfektasyon çalışması yapılarak şüpheli araç polis ekiplerine teslim edildi. Başarı ile sonuçlanan tatbikatla ilgili açıklama yapan AFAD İl Müdür Vekili Faruk Gök, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tatbikatın amacının olması muhtemele bir deprem, kaza, yangın gibi afet olaylarının olması durumunda personelin olaya müdahale şeklindeki tecrübenin artırılması olduğunu söyledi.