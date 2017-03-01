Osmaniye'deki cinayette ölü sayısı 2'ye yükseldi

Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi'nde bir işyerinin kurşunlanması sonucu bir kişi olay yerinde ölmüş, diğer yaralı ise, Özel Yenihayat Hastanesi'nde kaldırılmıştı. Malesef yaralıda yaşamını yitirdi.

Ediniler bilgiye göre, S.A. bugün kayınpederinin işyerine gelerek silahlı saldırıda bulundu. Silahlı saldırı sonucu kayınpederi M.K olay yerinde yaşamını yitirirken, kayını S.K. ise, kaldırıldığı Osmaniye Özel Yenihayat Hastanesi'nde yaşamını yitiridi.