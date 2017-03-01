Osmaniye'de ağız tartışması kanlı bitti:2 ölü

Olay bugün saat 16.00 sıralarında Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Oto kaporta ve Boya atölyesinin sahibi S.A., iddiaya göre işyerine gelen Mehmet K. ve Sinan K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu işyeri sahibi S.A, yanındaki tabancayla iki kişiye ateş ederek kaçtı. Silahlı saldırıda Mehmet K. olay yerinde hayatını kaybederken, Sinan K. ise ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet K.'nın cesedi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, firari şüpheli S.A'nın yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.