Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 18:14 TSİ- Osmaniye

Kur'an-ı Kerim ve ezanı güzel okuma yarışması

Osmaniye, 'Genç Sadâ' Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve 'Genç Bilâller' ezan okuma yarışması il finali yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından, Millî eğitiminin genel amaçları doğrultusunda Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin mesleki yeterliliklerini artırmak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışma Osmaniye İmam Hatip Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirildi. "Genç Sadâ" Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasına İl Merkez ve ilçelerinden olmak üzere Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencilerinden 6 kişi, "Genç Bilâller" Ezan Okuma yarışmasına ise 7 öğrenci katıldı. Başkanlığını İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun yaptığı Seçici Kurulun değerlendirmesi sonucunda; "Genç Sadâ" Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında Osmaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdurrahman Polat birinci, Düziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Fatih Yılmaz ikinci, Kadirli İmam Hatip Anadolu Lisesi Öğrencisi Muhammet Başkan üçüncü oldu."Genç Bilâller" Ezan Okuma yarışmasında ise; Düziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Halil Tufan İşi birinci, Kadirli Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Nazım Paksoy ikinci ve Merkez Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi M. Erdoğan Güneş üçüncü oldu.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Birinci olan öğrenciler altın ile ödüllendirilirken, diğer dereceye giren öğrenciler ise çeşitli hediyeler verildi. Düzenlenen yarışmaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Din Öğretiminden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Basri Doğan, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:14 TSİ - Osmaniye 53 Okunma

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