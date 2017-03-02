Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 18:16 TSİ- Bölge Haberleri

İşletmelere 4 milyon 551 Bin liralık destek

Kosgeb tarafından Osmaniye'de İşletmelere 4 milyon 551 Bin liralık destek verilecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Osmaniye İl Müdürü Nihat Karademir, 2016 yılında Osmaniye'de Girişimcilik Destek Programı kapsamında 295 işletmeye 4 Milyon 551 Bin TL destek verildiğini açıkladı.Kentte geçen yıl 58 adet uygulamalı girişimcilik kursu açıldığını söyleyen Nihat Karademir, bu kurslarda toplam bin 862 kişiye eğitim verildiğini belirtti.Osmaniye'de bugüne kadar 5 bin 574 kişiyi girişimcilik eğitimi verildiğini ifade eden Karademir, 2017 yılında yaklaşık 2 bin kişiye daha eğitim vermeyi hedeflediklerini söyledi.KOSGEB Destek Programları kapsamında 2016 yılında Osmaniye’de toplam 5 milyon 562 bin TL destek verildiğini belirten Karademir, "Geçen yıl, Girişimcilik destek programı kapsamında 295 işletmeye 4 milyon 551 bin lira destek sağladık. İşletme adedi ve destek miktarı itibarıyla Türkiye’de 17. sıradayız. Genel destek programı kapsamında 80 işletmeye 540 bin TL, KOBİ-GEL destek programı kapsamında 3 işletmeye 392 bin TL, KOBİ proje destek programı kapsamında 5 işletmeye 100 Bin TL, İşbirliği-Güçbirliği destek programı kapsamında 1 işletmeye 38 bin TL ve Endüstriyel destek programı kapsamında 2 işletmeye 29 bin TL destek verdik. KOSGEB Destek Programlarında il olarak 24’üncü sırdayız." dedi.

Dün 18:16 TSİ - Bölge Haberleri 95 Okunma

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