Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Osmaniye İl Müdürü Nihat Karademir, 2016 yılında Osmaniye'de Girişimcilik Destek Programı kapsamında 295 işletmeye 4 Milyon 551 Bin TL destek verildiğini açıkladı.Kentte geçen yıl 58 adet uygulamalı girişimcilik kursu açıldığını söyleyen Nihat Karademir, bu kurslarda toplam bin 862 kişiye eğitim verildiğini belirtti.Osmaniye'de bugüne kadar 5 bin 574 kişiyi girişimcilik eğitimi verildiğini ifade eden Karademir, 2017 yılında yaklaşık 2 bin kişiye daha eğitim vermeyi hedeflediklerini söyledi.KOSGEB Destek Programları kapsamında 2016 yılında Osmaniye’de toplam 5 milyon 562 bin TL destek verildiğini belirten Karademir, "Geçen yıl, Girişimcilik destek programı kapsamında 295 işletmeye 4 milyon 551 bin lira destek sağladık. İşletme adedi ve destek miktarı itibarıyla Türkiye’de 17. sıradayız. Genel destek programı kapsamında 80 işletmeye 540 bin TL, KOBİ-GEL destek programı kapsamında 3 işletmeye 392 bin TL, KOBİ proje destek programı kapsamında 5 işletmeye 100 Bin TL, İşbirliği-Güçbirliği destek programı kapsamında 1 işletmeye 38 bin TL ve Endüstriyel destek programı kapsamında 2 işletmeye 29 bin TL destek verdik. KOSGEB Destek Programlarında il olarak 24’üncü sırdayız." dedi.
Dün 18:16 TSİ- Bölge Haberleri
İşletmelere 4 milyon 551 Bin liralık destek
Kosgeb tarafından Osmaniye'de İşletmelere 4 milyon 551 Bin liralık destek verilecek.
Dün 18:16 TSİ - Bölge Haberleri 95 Okunma
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