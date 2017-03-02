Türkiye şampiyonlarına Vali Al'dan ödül

Atletizm, gülle ve disk atma, cirit atma, güreş, tenis, bocce, özel sporcular bocce, halter, kick-boks ve badminton dalında başarı kazanan sporcular ve antrenörleri için Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen ödül törenine, Vali Kerem Al’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir katıldı.Sporcuları çeyrek altınla ödüllendiren Vali Kerem Al, sporcuların başarılarının Osmaniye'ye gurur verdiğini ifade ederek, tüm sporcuları kutladı. Vali Kerem Al, Yalova'da düzenlenenOkul Sporları Yıldızlar Greko Romen Güreş Türkiye Şampiyonasında; Türkiye 1'ncisi olan Cengizhan Topçu ve Serkan Sarıyar, Türkiye 2'ncisi olan Nurşat Taşçı'ya, Türkiye 3'üncüsü olan Barış Dere ve Umut Mehmet Aktaş; Afyonkarahisar’da düzenlenen Kulüpler Arası Lig Şampiyonasında güreş dalında Türkiye 1.si olan Ömer Can Doğan; Aydın’da düzenlenen Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonasında Türkiye 3.sü olan Eşe Köşeli ve Fadime Çil; Sakarya’da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Türkiye 1.si olan Ferit Özdemir, Türkiye 2.si olan Ahmet Kaya, İmran Karık ve Vildan Karık, Türkiye 3.sü olan Ayça Sarıca, Müge Taşdelen, Abdullah Gökşen, Hasan Buğra Dalkılıç, Funda Cinkara; Adana’da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında kick boks dalında Türkiye 3.sü olan Celal Erkul, Türkiye 2.si olan Berkay Bahçeci; Aksaray’da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında kick boks dalında Türkiye 3.sü olan Mustafa Berat Kaya, Zeynep Demir ve Burhan Karık; Antalya’da düzenlenen Bocce Türkiye Şampiyonasında Türkiye 3.sü olan Kadir Arar ve Volkan Bülbül; Ankara’da düzenlenen Bocce Türkiye Şampiyonasında Türkiye 3.sü Merve Kale; Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Türkiye Şampiyonasında ateizm cirit atma dalında Türkiye 1.si Oğuzhan Usta, atletizm gülle ve disk atma dalında Türkiye 1.siNuh Bolat; İstanbul’da düzenlenen U 14 Atletizm Türkiye Şampiyonasında atletizm 1000 metre dalında Türkiye 3.sü Alperen Fındık; Kayseri’de düzenlenen Okul Sporları Gençler Halter Türkiye Şampiyonasında Türkiye 3.sü Nazlıcan Çalık, Gülnaz Çoğul ve Ayça Nur Çeker; Rize’de düzenlen Halter Türkiye Şampiyonasında Türkiye 3.sü Musa Kıl; İzmir’de düzenlenen İşitme Engelliler Tenis Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2.si Okan Eroğlu ve Antalya’da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Badminton Türkiye Şampiyonasında Türkiye 3.sü Eylem Ergönül’e ödüllerini verdi.Törenin son bölümünde antrenörlere de ödüllerini veren Vali Al, sporcularımızın başarılarında önemli katkı ve emekleri olan antrenörleri kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Atletizm antrenörleri Mustafa Yiğit ve Zekeriya Korkmaz, Güreş Antrenörleri Musa Torun ve A. Celalettin Doğan, Kick Boks antrenörü Kenan Karık, Tenis antrenörü Metin Karaali, Halter Antrenörü İsmail Atmaca, Bocce Antrenörü Osman Kale ve Badminton antrenörü Derya Erdoğan ödüllerini Vali Kerem Al’dan aldılar.Ödül töreni günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE