Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 18:20 TSİ- Osmaniye

Adana BYE İl Müdürü Keleş'ten OGC'ye ziyaret

Adana BYE İl Müdürü Keleş'ten OGC'ye ziyaret etti.

Adana Basın Yayın ve Enformasyon (BYE) İl Müdürü Mustafa Keleş, İl Müdürlüğü Personeli ve Osmaniye Masası Sorumlusu Fatma Açıkgöz ile birlikte, bölgede yer alan medya kuruluşlarını ziyaret kapsamında Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'ni (OGC) ziyaret etti. Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ile birlikte düzenlenen toplantının ardından, bazı basın mensuplarına basın trafik kartları teslim edildi.Adana'dan gelen misafirlerine teşekkür eden OGC Başkanı İsrafil Avcı, "Bugün önemli misafirlerimizi var. Ben onlara bizleri onurlandırdığı için teşekkür ediyorum. Ayrıca bazı arkadaşlarımızın Basın Trafik Kartları’nı getirdiler ve üyelerimiz ile tanışmak istediler. Toplantının başka bir amacı yok. Şayet bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Ben ayrıca bizim sorunlarımız ile yakından ilgilenen Osmaniye Masası Sorumlusu Fatma Açıkgöz hanıma da emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.Basın mensupları ile bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Adana Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Mustafa Keleş ise ilk olarak Vali Kerem Al'ı ziyaret ettiklerini belirterek, "Bizim Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’yi kapsayan bölgemiz, medya açısından çok zengin. Ülkemizde İstanbul Ankara ve İzmir'den sonra Adana bölgesi dördüncü sırada geliyor. Tabi ki bu zenginlik güzel bir şey. Bölgemiz potansiyelinin yüzde 40'a yakını da Osmaniye'de. Bölgemizde 300 civarında bir potansiyel ve bin civarında çalışan var. Diğer yandan 15 Temmuz sürecindeki tutum ve davranışlarınızdan dolayı da sizleri tebrik ediyorum. Bu süreçte bölgemizde 2 gazeteci tutuklandı ve 4 gazete kapatıldı. Ancak Osmaniye'de herhangi bir durum olmadı. Sizler hepiniz Osmaniye için hizmet ediyorsunuz. Kurumumuz da sizlerin sorunları ile ilgili hizmet veriyor. İnşallah bundan sonra da hep birlikte güzel hizmetler veririz." diye konuştu.Konuşmaların ardından OGC Üyeleri Fidan Toprakoğlu, Mahmut Şahin, Mehmet Çardak, Aynur Boz ve İbrahim Emül'e Basın Trafik Kartları teslim edildi. Bu arada OGC Başkanı İsrafil Avcı, Mustafa Keleş’e Osmaniye’nin meşhur Karatepe Kilimi’nden ve Osmaniye Yerfıstığı ürünlerinden hediye etti. Toplantı basın mensupları ile sohbet ortamında devam etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:20 TSİ - Osmaniye 37 Okunma

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