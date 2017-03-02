Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 18:22 TSİ- Osmaniye

Korgeneral Yaşar'dan, Vali Al'a ziyaret

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar, Vali Al'ı makamında ziyaret etti.

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Ziyaret sırasında, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Belediye Başkanı Kadir Kara ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz'de bulundu.İlk olarak, Valilik Şeref Defterini imzalayan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar, daha sonra Vali Kerem Al ile Valilik makamında bir süre görüştü. Vali Kerem Al, Korgeneral İbrahim Yaşar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade etti.

Dün 18:22 TSİ - Osmaniye 106 Okunma

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