FETÖ şüphelisi otoyol uygulamasında yakalandı

İlçeye bağlı Yarbaşı Beldesi E-90 Otoyol çıkışında jandarma ekiplerince şüpheli araç ve şahıslara yönelik yol kontrol devriyesi faaliyetine başlandı. Bu sırada durdurulan bir araçta yapılan arama ve kimlik kontrollerinde 36 yaşındaki B.B.T.'nin Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak FETÖ/PDY, Dini İnanç ve Duygularının İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etmek, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından arandığı tespit edildi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek ifadesi alınan şüpheli B.B.T. çıkarıldığı Düziçi Asliye Ceza Mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi 1 Nolu Kapalı Ceza infaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.