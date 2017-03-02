Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Fuhuşa Teşvik, Aracılık Yer ve İmkan Sağlama ve İnsan Ticareti suçları ile ilgili olarak Osmaniye merkezli Düziçi ilçesi ve Hatay ilinde eş zamanlı olarak çeşitli adreslere yapılan operasyon neticesinde 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 'Fuhuşa Teşvik, Aracılık Yer ve İmkan Sağlama ve İnsan Ticareti' suçlarından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü Cumhuriyet Başsavcılığınca 5'i ise Adli Kontrol kararıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE