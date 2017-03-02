Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 19:46 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Fuhuşa Teşvik, Aracılık Yer ve İmkan Sağlama ve İnsan Ticareti suçları ile ilgili olarak Osmaniye merkezli Düziçi ilçesi ve Hatay ilinde eş zamanlı olarak çeşitli adreslere yapılan operasyon neticesinde 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 'Fuhuşa Teşvik, Aracılık Yer ve İmkan Sağlama ve İnsan Ticareti' suçlarından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü Cumhuriyet Başsavcılığınca 5'i ise Adli Kontrol kararıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 19:46 TSİ - Osmaniye 1319 Okunma

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