Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Savrun çayı üzeri Kadirli Lisesi önündeki Erdal Vahapoğlu yaya köprüsünün sel suları nedeniyle yıkıldığını hatırlatarak, kısa bir süre önce temelini attığımız köprümüzü 7 Mart’ta hizmete sunacağız dedi.

Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Tarhan, Savrun çayındaki su seviyesinin yükselmesi ile yıkılan Erdal Vahapoğlu yaya köprüsünü modern bir asma köprü şeklinde 7 Mart’ta hizmete sunacaklarını belirtti.

Taşkın sahası olması nedeniyle Asma köprü şeklinde modern bir proje ile yapımına başlanan köprünün Savrun Çayı üzerine yeni bir güzellik katacağını söyleyen Başkan Tarhan, “ummalı bir çalışma ile köprümüzü bitirip kullanıma açmak için yoğun çaba harcıyoruz” dedi.