Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 19:49 TSİ- Osmaniye

Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Kadirli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan Erdal Vahapoğlu Yaya köprüsünün 7 Mart’ta hizmete gireceği bildirildi.

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Savrun çayı üzeri Kadirli Lisesi önündeki Erdal Vahapoğlu yaya köprüsünün sel suları nedeniyle yıkıldığını hatırlatarak, kısa bir süre önce temelini attığımız köprümüzü 7 Mart’ta hizmete sunacağız dedi.

Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Tarhan, Savrun çayındaki su seviyesinin yükselmesi ile yıkılan Erdal Vahapoğlu yaya köprüsünü modern bir asma köprü şeklinde 7 Mart’ta hizmete sunacaklarını belirtti.

Taşkın sahası olması nedeniyle Asma köprü şeklinde modern bir proje ile yapımına başlanan köprünün Savrun Çayı üzerine yeni bir güzellik katacağını söyleyen Başkan Tarhan, “ummalı bir çalışma ile köprümüzü bitirip kullanıma açmak için yoğun çaba harcıyoruz” dedi.

Dün 19:49 TSİ - Osmaniye 205 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü'nde Çalışmalar Devam Ediyor mask

Erdal Vahapoğlu Yaya Köprüsü'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama mask

Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

Türkiye şampiyonlarına Vali Al'dan ödül mask

Türkiye şampiyonlarına Vali Al'dan ödül

Kur'an-ı Kerim ve ezanı güzel okuma yarışması mask

Kur'an-ı Kerim ve ezanı güzel okuma yarışması
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 560
Osmaniye'deki cinayette ölü sayısı 2'ye yükseldi mask

Osmaniye'deki cinayette ölü sayısı 2'ye yükseldi

Osmaniye'de cinayet:1 ölü, 1 ağır yaralı mask

Osmaniye'de cinayet:1 ölü, 1 ağır yaralı

Uzmanlar:"Osmaniye'deki 4.6 Deprem, Büyük Depremi Önledi" mask

Uzmanlar:"Osmaniye'deki 4.6 Deprem, Büyük Depremi Önledi"

Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama mask

Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

Erzin’de Tır sürücüsü intihar etti mask

Erzin’de Tır sürücüsü intihar etti

FETÖ şüphelisi otoyol uygulamasında yakalandı mask

FETÖ şüphelisi otoyol uygulamasında yakalandı

Adana BYE İl Müdürü Keleş'ten OGC'ye ziyaret mask

Adana BYE İl Müdürü Keleş'ten OGC'ye ziy...

Türkiye şampiyonlarına Vali Al'dan ödül mask

Türkiye şampiyonlarına Vali Al'dan ödül

Kur'an-ı Kerim ve ezanı güzel okuma yarışması mask

Kur'an-ı Kerim ve ezanı güzel okuma yarışması

Osmaniye'de ağız tartışması kanlı bitti:2 ölü mask

Osmaniye'de ağız tartışması kanlı bitti:2 ölü

Osmaniye'deki cinayette ölü sayısı 2'ye yükseldi mask

Osmaniye'deki cinayette ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kurtarma ve Kimyasala Müdahale Tatbikatı Nefes Kesti mask

Kurtarma ve Kimyasala Müdahale Tatbikatı Nefes Kesti

Meslek öğrenen gençlere sertifika mask

Meslek öğrenen gençlere sertifika

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 560