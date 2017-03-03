Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 14:20 TSİ- Osmaniye

Minibüs önündeki TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de Minibüs önündeki TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de, minibüsün önünde giden TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü,2 kişi yaralandı. Kaza E-90 Otoyolu Osmaniye-Gaziantep istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Bahçe İlçesi yönüne seyir halinde olan Sabri Taş'ın kullandığı 21 FA 733 plakalı minibüs, Taşoluk mevkisinde aynı istikamette ilerleyen 46 yaşındaki Mehmet Atıcı idaresindeki 02 HT 795 plakalı TIR'a arkadan çarptı.Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Ramazan Dağhan (23), Ziynet Dağhan (14), Mahmut Alkan (17) ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan ve durumu ağır olan Ramazan Dağhan, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Dağhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Araç sürücüleri yara almadan kazayı atlatırken minibüs sürücüsü Sabri Taş, jandarma tarafından gözaltına alındı. Diğer iki yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 14:20 TSİ - Osmaniye 1014 Okunma

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