Öğrenciler 15 Temmuz'u anlattı

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen "Çocuk ve Genç Gözüyle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimiz Anısına Resim, Şiir, Kompozisyon, Sunu ve Görsel İçerik Video" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali Kerem Al ve protokol mensupları tarafından verildi. Cebelibereket Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Vali Kerem Al’ın yanı sıra Belediye Başkanı Kadir Kara, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.Ödül töreni öncesinde Vali Kerem Al ve protokol mensupları yarışmalarda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergiyi gezdiler. Vali Kerem Al, yarışmada derece alan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrenciler, Vali Al’a yaptıkları resimlerin öykülerini anlattılar.Düzenlenen yarışmaların, öğrencileri derecelendirmenin ötesinde çocukların ve gençlerin katılımını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, yarışmaya katılan tüm çocuk ve gençleri kutlayarak, yarışmanın düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.Törenin devamında mansiyon alan öğrencilere ödülleri verildi. İlkokullar arası resim yarışmasına mansiyon ödülü alan Düziçi Atatürk İlkokulu öğrencisi Fatma Nur Mart, İlkokullar arası şiir yarışmasında mansiyon alan Cevdetiye İlkokulu öğrencisi Mustafa Kaan Ersoy, Ortaokullar arası şiir yarışmasına mansiyon ödülü alan Özel Osmaniye Ender Ortaokulu öğrencisi Şevval Ösün, Ortaokullar arası kompozisyon yarışmasında mansiyon ödülü alan Kadirli Ali Mümtaz Sayman Ortaokulu öğrencisi Sevda Yonka, Liseler arası sunu ve görsel içerik dalında mansiyon ödülü alan Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Seyfettin Tülücü ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik’ten aldılar.Yarışmalarda üçüncülük derecesini elde eden öğrencilerden; İlkokullar arası resim yarışmasına üçüncülük ödülü alan Toprakkale Atatürk İlkokulu öğrencisi Meryem Kıraç, İlkokullar arası şiir yarışmasında üçüncülük ödülü alan 100. Yıl İlkokulu öğrencisi Hazan Sude Tekin, Ortaokullar arası şiir yarışmasına üçüncülük ödülü alan Kadirli Çukurköprü Ortaokulu öğrencisi Kübra Arıoğlu, Ortaokullar arası kompozisyon yarışmasında üçüncülük ödülü alan Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Rümeysa Bolat ve Liseler arası sunu ve görsel içerik dalında üçüncülük ödülü alan Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Dolunay Küçük’e ödülleri ise İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir tarafından verildi.Yarışmalarda ikincilik derecesi alan öğrencilere ödüllerini ise Belediye Başkanı Kadir Kara verdi. İlkokullar arası resim yarışmasına ikincilik ödülü alan Yediocak İlkokulu öğrencisi Şevval Reyyan Özdemir, İlkokullar arası şiir yarışmasında ikincilik ödülü alan Yediocak İlkokulu öğrencisi Zeynep Sare Asya, Ortaokullar arası şiir yarışmasına ikincilik ödülü alan Kadirli Cebelibereket Ortaokulu öğrencisi Melisa Mislina Onat, Ortaokullar arası kompozisyon yarışmasında ikincilik ödülü alan Toprakkale Atatürk Ortaokulu öğrencisi Zeynep Şevval Helvacı, Liseler arası sunu ve görsel içerik dalında ikincilik ödülü alan Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Salih Almas’a ödüllerini veren Belediye Başkanı Kadir Kara öğrencileri tebrik etti.YARIŞMALARIN BİRİNCİLERİNE ÖDÜLLERİNİ VALİ KEREM AL VERDİYarışmaların birincisi olan öğrencilere ise ödülleri Vali Kerem Al tarafından verildi. İlkokullar arası resim yarışmasına birincilik ödülü alan Osmaniye Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Mehmet Kaan Dektaş, İlkokullar arası şiir yarışmasında birincilik ödülü alan Gökçedam İlkokulu öğrencisi Duran Baran Solmaz, Ortaokullar arası şiir yarışmasına birincilik alan Toprakkale Atatürk Ortaokulu öğrencisi Derya Örge, Ortaokullar arası kompozisyon yarışmasında birincilik alan Merkez Atatürk Ortaokulu öğrencisi Furkan Gökçe, Liseler arası sunu ve görsel içerik dalında birincilik ödülü alan Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ömer Ziya Tüysüz’e ödüllerini veren Vali Kerem Al öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Tören, tüm öğrenciler adına İl Öğrenci Meclisi Başkanı tarafından, Vali Kerem Al ve Belediye Başkanı Kadir Kara’ya bayrak takdim edilmesi ile devam etti. Vali Kerem Al ve Belediye Başkanı Kara bayrağımızı öperek teslim aldılar.Törenin son bölümünde Liseler arası sunu ve görsel içerik dalında birincilik ödülü alan Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ömer Ziya Tüysüz’ün sunumu gösterildi. Daha sonra İlkokullar arası şiir yarışmasında birincilik ödülü alan Gökçedam İlkokulu öğrencisi Duran Baran Solmaz ve Ortaokullar arası şiir yarışmasına birincilik alan Toprakkale Atatürk Ortaokulu öğrencisi Derya Örge şiirlerini ve Ortaokullar arası kompozisyon yarışmasında birincilik alan Merkez Atatürk Ortaokulu öğrencisi Furkan Gökçe kompozisyonunu okudu.Tören günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE