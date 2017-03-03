Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 20:03 TSİ- Osmaniye

Yaban Hayvanları, rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor

Osmaniye'de Yaban Hayvanları, rehabilitasyon merkezinde tedavi edilen hayvanlar doğaya bırakılıyor.

Osmaniye Doğa Yaban Hayatı Koruma ve AraştırmaDerneği BaşkanıVeteriner Hekim Bünyamin Akın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğündeki rehabilitasyon merkezine getirilen yaban hayvanlarının tedavi edilip yeniden doğaya bırakıldığını, dernek olarak ta bu hizmete destek olduklarını söyledi. 3 Mart Dünya Yaban Hayatı günü nedeni ile bir açıklama yapan Başkan Akın, bu günün 1973 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmenin imza altına alındığını gün olduğunu belirterek, "2014 yılından bu yana da 3 Mart Dünya Yaban hayatı Günü olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda Orman ve Su İşleri bakanlığı Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğündeki rehabilitasyon merkezinde yaralı yaban hayvanları tedavi edilmekte. Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı sonucunda ekipler, o hayvanı bulunduğu yerden alıyor ve burada getirilerek tedavi edilmekte. Bizde dernek olarak bu hayvanların tedavisi ve tedavi sonrasında doğaya salınmasıyla ilgili olarak yardımcı olmaktayız. Bu konuda yardımlaşmaktayız. Ayrıca milli parklar şube müdürlüğü tarafından desteklemek amacıyla sülün ve keklik doğaya bırakıyor. Yine zorlu kış şartlarında yaban hayvanları için besleme çalışması yapılmakta." dedi. Vatandaşları yaban hayatına ve doğaya sahip çıkılması noktasında uyaran Bünyamin Akın, "Bu sene ki tema "YabanHayatı İçin Sen deBir Şey Yap:Gençlere Kulak Ver" Buradaki amaç gençlerde yaban hayatı koruma bilinci oluşturulmasının önemine dikkat çekmektir. Doğal yaşama çok müdahil olmamalıyız, girmemeliyiz. Biz onlar için işgalci pozisyonundayız, onlar için bir şeyler yapmalıyız, onlara değer verip önemsemeliyiz." diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 20:03 TSİ - Osmaniye 39 Okunma

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