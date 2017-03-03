Bir ayda 1001 kişi yakalandı, 50'si tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şubat ayında asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan, ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 1001 kişi yakalandı, bu kişilerden50'si tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi: "Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda 4 adet tabanca, 18 adet av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, 15 adet bıçak, 59,36 gram eroin maddesi, 229 Kilo 799,4 gram esrar maddesi, 31,25 gram metamfetamin maddesi, 44 adet extacy hap, 50 bin 448 paket kaçak sigara, 3 adet sahte100 TL, 1 adet sahte çek ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."