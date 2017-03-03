Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 20:09 TSİ- Osmaniye

Çamurda Namaz Kılıyorlar

Osmaniye merkez de bulunan Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Mehmet Karacatilki İmam Hatip Lisesi öğrencileri için Cuma namazlarını kılmak çileye dönüşüyor.

Özellikle Müslümanlar için bayram kabul edilen Cuma gününde, hem de imama hatip öğrencilerinin farz olan Cuma namazını huşu içinde kılmasının önemi belirtiliyor. Öğrenci velileri ise bir an önce bu bölgeye ihtiyacı karşılayacak büyüklükte ve güzellikte bir caminin yapılmasını talep ediyorlar.

Asri Mezarlıkla bitişik olan kampüste eğitim öğretime devam eden bu okullardaki öğrenci, öğretmen ve görevlilerin namazlarını eda edebilecekleri tek yer oldukça küçük bir mescid konumundaki mezarlık cami. Bunun dışında Cuma namazı kılmak için kilometrelerce uzaktaki camilere ya da şehir merkezine gitmek gerekiyor. Eğitim öğretim saatleri ve ulaşım yönünden ise bu mümkün olamıyor. Caminin çok yetersiz olması nedeniyle öğrenciler, özellikle yağmurlu havalarda yağmur altında, çamurda ve ıslanarak namazlarını kılmak zorunda kalıyorlar. Kıyafetleri ve ayakkabıları sırılsıklam olan yüzlerce öğrenci o şekilde derse girdikleri için de hastalık riskiyle karşı karşıya kalıyor. Yağmursuz günlerde ise toz, duman içinde kalıyorlar ve namaz kılmakta zorlanıyorlar.

Önemli bir kavşakta bulunan bu bölge, aynı zamanda cenaze namazlarının kılınması için şehir açısından büyük bir önem taşıyor. Ayrıca, şimdilik yaklaşık 1500’e yaklaşan öğrencinin eğitim gördüğü okullarında burada olduğu düşünülünce bir cami ihtiyacı olduğu daha net anlaşılıyor.

Çocuklarıyla birlikte Cuma namazı kılmak için gelen veliler ise bu konudaki düşüncelerini ve taleplerini dile getirdiler. Okul Aile birliği başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz, “Burada güzel bir caminin zaruri bir ihtiyaç olduğu ortadadır. Biz veliler olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız başta valimiz, belediye başkanımız, milli eğitimi müdürümüz ve müftümüz olmak üzere tüm yetkilileri ve hayırseverleri bu konuda göreve davet ediyorum bu tablo Osmaniye’mize ve imam hatip öğrencilerine yakışmıyor. ” diye konuştu.

Öğrenci velilerinde İş adamı Muhammed İkbal Bal ise yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Burada İmam Hatip Okullarının öğrencileri var. Bu bölgeye acilen geniş ve güzel bir cami yapılmalıdır. Bu Camii aynı zamanda tatbikat cami olarak görev yapmalı ve yavrularımızın daha iyi yetişmesi için önemli bir görevi üstlenmelidir. Şehir olarak herkesin yapacağı bir şeyler olduğuna inanıyorum. Biz maddi ve manevi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

Bir başka öğrenci velisi Hasan Kazgı ise “Gördüğüm bu manzara beni çok üzdü, çocuklarımız çamurda ve ıslanarak namaz kılmaya çalışıyorlar. Bu manzarayı herkesin görmesini arzu ederim. Cıvıl cıvıl çocuklarımız ibadetlerini yapmak istiyorlar ama yer bulamıyorlar. Hâlbuki biz çocuklarımızı bu okullara eğitimlerini güzel alsınlar ama yüce dinimiz de öğrenip yaşamaya alışsınlar diye gönderiyoruz. En kısa zamanda bir dernek kurmayı ve buırada bir cami inşaatı için gerekli girişimleri başlatmayı düşünüyoruz. Çağrıda bulunuyorum. Gönüllü insanlara ihtiyacımız var. Gelin, şehir olarak birlikte buraya güzel bir cami inşaa edelim” şeklinde konuştu.

Dün 20:09 TSİ - Osmaniye 235 Okunma

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