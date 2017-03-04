Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 13:25 TSİ- Bölge Haberleri

Hatay’da Erbakan Resim Sergisi ve Fikir Duvarı Açıldı

SP Hatay Gençlik Kolları tarafından Antakya'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan resim sergisi ve fikir duvarı oluşturuldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Büyük ilginin olduğu ve gelen ziyaretçilerle röportajlarında yapıldığı yaklaşık 20 eserin bulunduğu sergide fikir duvarında birçok vatandaş Merhum Erbakan hakkında fikrini belirtti.

Vefatının 6. sene-i devriyesinde her kesimin rahmetle andığı etkinlikte bir açıklama yapan Saadet Partisi Hatay Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Savran Milli Görüş Lideri ve Saadet Partimizin kurucusu bilim adamı hocamızın ülkemize büyük hizmetleri dokunmuştur. Hiçbir zaman haktan adaletten ayrılmadan ve aldatmadan hep haklıymış diye bugünlerde hakkında konuşulan hocamızı rahmetle anıyor onun hayatını bu sergi ile insanlarımıza genç nesillere anlatmaya çalışıyoruz dedi.

Bugün 13:25 TSİ - Bölge Haberleri 19 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Atletizm geliştirme projesi il seçmeleri sona erdi mask

Atletizm geliştirme projesi il seçmeleri sona erdi

2016-2017 Av Sezonu Kapandı mask

2016-2017 Av Sezonu Kapandı

Çamurda Namaz Kılıyorlar mask

Çamurda Namaz Kılıyorlar

Yaban Hayvanları, rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor mask

Yaban Hayvanları, rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 559
Osmaniye'deki cinayette ölü sayısı 2'ye yükseldi mask

Osmaniye'deki cinayette ölü sayısı 2'ye yükseldi

Osmaniye'de cinayet:1 ölü, 1 ağır yaralı mask

Osmaniye'de cinayet:1 ölü, 1 ağır yaralı

Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama mask

Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

Osmaniye'de 40 fetoşçu işadamı gözaltına alındı mask

Osmaniye'de 40 fetoşçu işadamı gözaltına alındı

Uzmanlar:"Osmaniye'deki 4.6 Deprem, Büyük Depremi Önledi" mask

Uzmanlar:"Osmaniye'deki 4.6 Deprem, Büyük Depremi Önledi"

Erzin’de Tır sürücüsü intihar etti mask

Erzin’de Tır sürücüsü intihar etti

'Akdeniz meyve sineği izleme projesi' değerlendirildi mask

'Akdeniz meyve sineği izleme projesi' de...

Rahmetli Erbakan İskendurun'da anıldı mask

Rahmetli Erbakan İskendurun'da anıldı

Mustafa Uyan Merhum Necmettın Erbakan Emeklı Dostuydu mask

Mustafa Uyan Merhum Necmettın Erbakan Emeklı Dostuydu

2.Yörük Ve Türkmen Çalıştayı Antalya’da Gerçekleşti mask

2.Yörük Ve Türkmen Çalıştayı Antalya’da Gerçekleşti

Fabrikadan 200 bin liralık hırsızlık mask

Fabrikadan 200 bin liralık hırsızlık

İmmunoterapi tedavisi Osmaniye'de başladı mask

İmmunoterapi tedavisi Osmaniye'de başladı

DOĞAKA, Kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hız verecek mask

DOĞAKA, Kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hız verecek

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 559