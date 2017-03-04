Hatay’da Erbakan Resim Sergisi ve Fikir Duvarı Açıldı

Büyük ilginin olduğu ve gelen ziyaretçilerle röportajlarında yapıldığı yaklaşık 20 eserin bulunduğu sergide fikir duvarında birçok vatandaş Merhum Erbakan hakkında fikrini belirtti.

Vefatının 6. sene-i devriyesinde her kesimin rahmetle andığı etkinlikte bir açıklama yapan Saadet Partisi Hatay Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Savran Milli Görüş Lideri ve Saadet Partimizin kurucusu bilim adamı hocamızın ülkemize büyük hizmetleri dokunmuştur. Hiçbir zaman haktan adaletten ayrılmadan ve aldatmadan hep haklıymış diye bugünlerde hakkında konuşulan hocamızı rahmetle anıyor onun hayatını bu sergi ile insanlarımıza genç nesillere anlatmaya çalışıyoruz dedi.