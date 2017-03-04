Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 13:26 TSİ- Osmaniye

Başkan Eroğlu’ndan Yeşilay Haftası Mesajı

"Hayatınızın kontrolünü alkol, sigara ve uyuşturucu gibi maddelere bırakmayın."

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Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu, Yeşilay Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında, "Madde bağımlılığı, insanlık tarihinden bugüne gelen ve insanlığın sağlığını tehdit eden dünyanın en önemli sorunlarından birisidir. Bireylerin, özellikle de çocuk ve gençlerimizin, kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve mutlu bir toplum için en önemli koşuldur." dedi.

Alkol ve uyuşturucu, insan sağlığının en önemli ve en tehlikeli düşmanı olduğunu dile getiren Başkan Eroğlu, mesajına şu şekilde devam etti; "Alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar, kişilerin kendi sağlığını etkilediği gibi, aile ve sosyal hayatlarında da olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Zararlı alışkanlıklar aile bağlarımızı zayıflatmakta, sevgiyi yok etmekte, manevi değerlerimizden insanlarımızı uzaklaştırmaktadır. Sağlıksız bir nesil ve toplumların hiçbir alanda başarılı olmaları mümkün değildir. Sigara ve alkollü içecekler dâhil olmak üzere, kişilerde madde bağımlılığına neden olan alışkanlıkların önlenmesi için kurulan Yeşilay’ın, kuruluş tarihini içine alan bu hafta, özellikle gençlerimiz başta olmak üzere toplumun her kesiminden insanımızın zararlı alışkanlıklarını bırakmaları için bir fırsat teşkil etmektedir. Tüm bu zararlı alışkanlıklardan, uzak durmanın en önemli yolu eğitimdir.

Bilinçli ve sağlıklı bir nesil oluşturma yolunda, çocuklar ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumumuzdaki tüm bireylerin bu zararlı maddelere ulaşmasını önlemek, tüm toplumun görevidir. Hayatınızın kontrolünü alkole, sigaraya, madde bağımlılığına bırakmayın toplumumuzun tüm kesimlerini mücadeleye davet ediyorum. Bu düşünceler çerçevesinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi madde bağımlılığı konusunda gerekli tüm bilgileri edinmeye ve tüm vatandaşlarımıza tütün, alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığından uzak, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Ayrıca toplumumuzu ve özellikle gençlerimizi madde bağımlılığından korumak amacı ile kurulup hizmet veren Yeşilay’ın amacının duyurulması ve toplumun madde bağımlılığına karşı bilinçlendirilmesi adına Mart ayının ilk haftası olarak belirlenmiş olan Yeşilay Haftasını kutluyorum" dedi.

Bugün 13:26 TSİ - Osmaniye 19 Okunma

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