EV’leniyoruz 2017 Fuarı Büyük Sürprizlerle Geliyor...

Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş.tarafından Adana Valiliği Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Ticaret Odası Adana Sanayi Odası Adana Ticaret Borsası Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu ve Çukurova Fuarcılık A.Ş. destekleri ile hazırlanan EVLENIYORUZ 2017 Evlilik Hazırlıkları Konut Projeleri Mobilya Aksesuar Dekorasyon Zücaciye Gelinlik Damatlık Abiye Kıyafet Çeyiz Halı Düğün Organizasyonu Beyaz Eşya Ev Elektroniği Fuarı 9-12 MART 2017 tarihleri arasında Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

EVLILIK HAZIRLIKLARI YAPAN çiftlerin gelinlikten davetiyeye mobilyadan halıya düğün mekanından organizasyonuna kadar tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında bulabilecekleri Fuarda evini ve eşyalarını yenilemek isteyenler de pek çok alternatifi değerlendirebilecekler.

EVleniyoruz 2017 4 gün boyunca dolu dolu geçecek

Fuarla ilgili açıklamada bulunan Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz Adana da ilk kez düzenlenecek EVleniyoruz 2017 Fuarı ile evlilik hazırlıkları yapanlar için oldukça yoğun ve yorucu geçen süreci onlarca konu başlığına ilişkin yüzlerce seçeneği tek çatı altında sunarak kolaylaştırıyoruz. Alagöz katılımcı firmaların yoğun ilgisinden memnun olduklarını vurgulayarak Katılımcı firmalarımız fuarımıza büyük bir özenle hazırlanıyorlar. En yeni ürün örneklerini en şık model ve tasarımlarını ve hizmetlerini bu fuarda sergileyecekler dedi.

Fuarın Her Bir Günü Görkemli Şovlara ve Etkinliklere Sahne Olacak

Alagöz

Fuar pek çok etkinliğe renkli aktivitelere ve sürprizlere sahne olacak. Fuarın açılış günü olan 9 Mart 2017 Perşembe günü saat 14.00te Gazeteci Yazar Sayın Aynur TARTAN moderatörlüğünde Davranış Bilimleri Uzmanı Yazar Sayın Aşkım KAPIŞMAK ile birlikte gerçekleştirilecekleri Gönülden Sohbetler temalı söyleşi programının kentte yoğun ilgi görmesini bekliyoruz. Fuar kapsamında 11 Mart Cumartesi günü saat 14:00te Adana Olgunlaşma Enstitüsü ve saat 15:40da Yüreğir Belediyesinin düzenleyecekleri gelinlik defileleri ve fuar süresince gerçekleştirilecek dans gösterileri konserler Adana Aşçılar Derneğinin düğün pastası sunumu ve Adana Kuaförler Odasının saç makyaj sunumları ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacak dedi.

Girişin ücretsiz olacağı EVLENIYORUZ 2017 FUARI 09-11 MART 2017 tarihleri arasında 09.30 21.00 12 MART 2017 günü ise 09.30 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır.