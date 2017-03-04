Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 13:39 TSİ- Osmaniye

2016-2017 Av Sezonu Kapandı

13 Ağutos 2016 tarihinde açılan Av sezonu 26 Şubat 2017 tarihinde son buldu.

Av sezonunun kapanmasıyla ilğili olarak Fahri Av Müfettişi Arda CANDEMİR , Güzel bir av sezonunu geride bırakan tüm avcı arkadaşlarım artık yeni av sezonunu bekleyeceklerini söyledi.

Arda Candemir yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledı:

"13 Ağustos 2016 tarihinde bıldırcın ve üveyik av hayvanları ile başlayan av sezonu sırasıyla diğer av hayvanları grupları ile devam etti. Altı buçuk aylık avlanma sezonunun ardından Sürdürülebilir avcılık ve yaban hayatı hedefi ile Merkez Av Komisyonu kararı gereği Osmaniye’de 2016-2017 Av Sezonu 26.02.2017 tarihi itibariyle kapanmıştır. Tüfeklerini temizleyip raflarına kaldıran avcı arkadaşlarımız yeni sezonu bekleyeceklerdir.
Av sezonunun açılacağı Ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri yasaklanmış olup özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması gerekmektedir. Mayıs ayında toplanacak Merkez Av Komisyonu 2017-2018 yıllarını kapsayacak komisyon kararını alacaktır. Bu kararda 2017-2018 av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihte yer alacaktır.

Sürdürülebilir avcılık ve yaban hayatı hedefi ile Merkez Av Komisyonu kararına ; saygı göstererek uyan tüm avcı arkadaşlara teşekkür ederim."

Bugün 13:39 TSİ - Osmaniye 28 Okunma

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