Bakan Yılmaz, ‘Osmaniye Büyük Gelişme Gösteriyor’

Osmaniye’ye bir dizi program ve açılış için gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Osmaniye Valiliği ziyaretinin akabinde Osmaniye Belediyesini ziyaret etti. Bakan Yılmaz’ı belediye hizmet binası girişinde karşılayan Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye’ye gelişlerinden ve Belediye’yi ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Daha önceleri de Osmaniye’yi ziyaret ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Eğitim alanı ve halka verilen hizmetlerin çok iyi durumda olduğunu aktardı. Bakan Yılmaz, "Muhakkak ki her şey tamam değil. Ne yapsanız mutlaka ilave bir talep çıkar, bizim de vazifemiz talepleri karşılamaktır. Bugünümüz dünden daha iyi. İnşallah yarınımız da bugünden daha iyi olacaktır.” Dedi.

Bakan Yılmaz, Osmaniye'nin büyük gelişme gösterdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.