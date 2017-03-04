Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 14:02 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de 40 fetoşçu işadamı gözaltına alındı

Osmaniye'de yürütülen operasyonda fetoş terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 40 işadamı gözaltına alındı.

Osmaniye'de fetoşçularla etkin mücadele sürüyor. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 40 fetoşçu olduğu iddia edilen iş adamı gözaltına alındı.

Emniyette sorguları süren fetoşçu olduğu iddia edilen işadamlarının, ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

Bugün 14:02 TSİ - Osmaniye 1769 Okunma

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