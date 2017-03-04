Osmaniye'de 40 fetoşçu işadamı gözaltına alındı

Osmaniye'de fetoşçularla etkin mücadele sürüyor. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 40 fetoşçu olduğu iddia edilen iş adamı gözaltına alındı.

Emniyette sorguları süren fetoşçu olduğu iddia edilen işadamlarının, ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.