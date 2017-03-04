Yeşim Akıncı'dan imza günü

Gazete Köşe Yazarlığından Ve Televızyon Programlarından Tanınan Akademısyen Eğıtmen Neo Psıkoterapının Kurucusu Uzman Psıkolog Yeşım Akıncı Cnrda Söyleşı Ve Imza Günü Gerçekleştırecek.

Yeşim Akıncı 05 Mart Pazar günü CNR Ren Kitap Standında saat 14.00-16.00 arasında Gözyaşı Şişeleri kitabı üzerine söyleşecek ve kitaplarını imzalayacak.

Geçtiğimiz günlerde The Sofa Otelde gerçekleştirdiği Gözyaşı Şişeleri adlı kitabının lansmanında kitabının ismiyle özdeşleştirdiği özel olarak tasarladığı kolyesini mücevher tasarımcısı Arda İşler hayata geçirmiş ve lansmanda çocukların eğitimi için açık arttırma ile satışa sunulmuştu.

Akıncı Arda İşler ile hayata geçirdiğimiz Gözyaşı Şişeleri kolyesi hayırsever bir iş adamı tarafından o gün satın alındı. Geçtiğimiz hafta içersinde de bağış geleceğimiz olan ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitimi için yetkililere teslim edildi. dedi.

Akıncı Meslek hayatındaki gözlemlerinden yola çıkarak hazırladığı Gözyaşı Şişeleri kitabının tanıtımı için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

05 Mart 2017 Pazar günü saat 14.00-16.00 saatleri arasında CNR Ren Kitap Standında imza günü düzenleyecek olan Yeşim Akıncı imza gününe tüm dostlarını beklediklerini söyledi. Değişen zor yaşam şartları ile yaşamın hızla tükendiğini söyleyen Yeşim Akıncı değişmeyen tek şeyin ise insanlığın gözyaşları olduğunuvurguluyor.