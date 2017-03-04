Valilik, Osmaniye Belediye Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinin ardından Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret eden bakan Yılmaz, burada vatandaşlara seslendi. Konuşmasında, halk oylaması için daha sandığa gidilmeden Cumhuriyet Halk Partisinin olumlu yönde değiştiğine değinen Bakan Yılmaz, "Hiç şüpheniz olmasın eğer bu 16 Nisan'da geçerse Türkiye Cumhuriyeti'ni de Türk Milletini de olumlu yönde değiştirecektir. CHP'yi nasıl olumlu yönde değiştirdi. Ne diyordu bu anayasa oylamaları yapılırken, 'Anayasa mahkemesine gideceğim' dedi. Şimdi anayasa mahkemesine gitti mi? Hayır. İşte olumlu değiştiler, neden? Millet adına karar vermeye sahip bir organa gidip de ne diyorsun diye soracağına zaten milletin yetkili gücün, asıl sahibi milletin önüne geliyor. Ona sorulacak yerde, dolaylı yoldan başkasına sorulur mu? Asil varken vekilin vekiline bakılır mı? İşte bu olumlu yönde değişme. Yine CHP eskiden başörtüsüne irtica derlerdi, devlet meydan mı okuyorsun derlerdi. İşte milletvekilimize tabiri unutmayın, 'Burası devlete meydan okuyacak yer değildir' Ne yapmış baş örtüsüyle meclise girmiş. Yani bu kadar korkusu dönemi vardı. Ancak şimdi ne oldu, Maltepe'de başörtülü bir kardeşimize kendini bilmez birisi uygunsuz bir harekette bulununca Kılıçtaroğlu bu hanım kardeşimizi Maltepe'de ziyarete gitti ve 'kimsenin kılığına kıyafetine dokunmayın' dedi. CHP'yi olumlu yönde değiştirdi mi? değiştirdi. Bunu ne değiştirdi, işte halk oylaması, adı yetti adı iyiye dönüştürmek için. Bir başka, bizim adımız var nedir, Adalet ve Kalkınma Partisi, kısa yazılışı Ak Parti. Şimdiye kadar CHP AKP diyordu. Şimdi ilk defa Ak Parti demeye başladı. Çünkü kutuplaşmanın bu sistemde geçer akçe olmadığını görecek, fark edecek. Ondan sonra da ak parti demeye başladı. Bu sistem uzlaşma getiriyor, bu sistem uzlaşma sistemi. O halde 16 Nisan'da gittiğimizde şuna karar vereceğiz, daha demokratik bir sistem mi istiyoruz, o halde buna evet diyeceğiz. Bundan sonraki dönemde daha uzlaşma olsun, kutuplaşmalardan vazgeçelim, kavga olmasın, barış, huzur olsun diyorsak evet diyelim." dedi.

BU SİSTEM ZAMAN KAYBINA İMKAN VERMEZ

2015 Haziran seçimlerinde zaman kaybının yaşandığına değinen Yılmaz, "O zaman herkes 'Hükümet nasıl kurulacak' diye sordu. Zaman geçti, 6 ay boşa gitti. Geçici hükümet mi kurulacak, A ile mi B ile mi. İşte bir daha böyle zaman kaybına yol açmamak için, siz sandıktan ertesi gün kimin hükümet olacağını görmek için de, buna karar vermek için sandıkta evet oyu vermek lazım. Bu sistem zaman kaybına imkan vermez, kaynak israfına imkan vermez." diye konuştu. Bakan Yılmaz, bir süre parti binasında partililerle görüştükten sonra Kadirli ilçesine hareket etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE