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Atletizm geliştirme projesi il seçmeleri sona erdi

Osmaniye'de Atletizm geliştirme projesi il seçmeleri sona erdi

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Türk Atletizminin tabana yayılmasını sağlayan Atletizmi Geliştirme Projesi Kros yarışmaları Osmaniye il seçmeleri yapıldı. Federasyonun önemli projeleri arasında yer alan köylerde, ilçelerde ve illerde spora yatkın olan ancak imkân bulamayan sporcuları keşfederek Türk atletizmine kazandıran Atletizmi Geliştirme Projesi kros yarışmaları 6. Bölge Osmaniye il seçmeleri sona erdi. Cevdetiye Sporcu Eğitim merkezi Spor Kompleksinde küçükler ve yıldızlar kategorilerinde yaklaşık 150 sporcunun katılıyla gerçekleşen yarışlarda sporcuların birincilik mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. 1500 ve 2000 metre yarışları sonunda yaş gruplarında dereceye giren sporcular 18 Mart tarihinde Adana’da yapılacak olan Bölge yarı final Yarışmalarında Osmaniye’yi temsil etmeye hak kazandı.Dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Arif Özsarı, Spor Şube Şefi Dursun Köroğlu ve Beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi. Atletizm Geliştirme Projesi Kros Finalleri 22 Nisan 2017 tarihinde Aydın ilinde yapılacak. Yarışmalarda dereceye giren sporcular ise şöyle: 1500 metre Küçük Kızlar; 1. Sueda Adaklı, 2.Suna Avara, 3. Özge Vayvaylı ve 4. Emine Sude Öztürk . Küçük Erkeklerde; 1. Alper Fındık, 2. Ramazan Kundakçı, 3.Paşa Ümmet Hoşça ve 4. Onur Akkaya oldu. 2000 metre Yıldız Kızlarda; 1.Aslıhan Seki, 2.İrem Kuru, 3.Zehra Kaylıklık. 2000 metre Yıldız Erkeklerde ise; 1.M.Akif Özge, 2.Özgür Salman, 3.İsa Özge ve 4.Mert Uyduran oldu.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)İE ( ) 04.03.2017 (FOTOĞRAFLI)

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