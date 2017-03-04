Osmaniye'de Hokey Antrenörlüğü kursu açılacak

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Osmaniye'de 10-21 Mart 2017 tarihlerinde Hokey 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme kursu açılacak.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binasında düzenlenecek olan kursa katılmak isteyenler Türkiye Hokey Federasyonu'nun www.turkhokey.gov.tr internet adresinde yer alan duyurular bölümünden başvuru formunu doldurarak 7 Mart 2017 mesai bitimine kadar federasyona faks çekmelerinin gerekmekte olduğu belirtildi. Başvuru formunun, kursun ders içeriği ve faks numarasının federasyonun resmi internet adresi www.turkhokey.gov.tr de yer aldığı kaydedildi.