Bakan Yılmaz, Başkanlık sistemini anlattı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başkanlık sisteminin bilinmeyen bir yapı olmadığını belirterek, "Başkanlık sistemi, yerel yönetimlerde belediye başkanlarının yaptığı hizmettir, hiçbir farkı yok. Belediye meclis üyeleri vardır, işte bu parlamentodur. Bir de başkanı vardır, bu da belediye başkanıdır." dedi.Bakan Yılmaz, ilk olarak Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Vali Kerem Al'dan kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Yılmaz, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara'yla makamında görüştü. İsmet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Osmaniye'nin büyük gelişme gösterdiğini, bugününün dünden çok çok iyi olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.Başkanlık sistemi ile ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz, "Başkanlık sistemi, yerel yönetimlerde belediye başkanının yaptığı hizmettir, hiçbir farkı yok. Belediye meclis üyeleri vardır, işte bu parlamentodur. Bir de başkanı vardır, bu da belediye başkanıdır. Sonuçta belediye meclis üyeleri farklı bir partiden olabilir, başkan farklı partiden olabilir. Örneğini söylemek gerekirse, Hatay'da öyledir. Hatay'da büyükşehir belediye başkanı farklı partiden, meclisin çoğunluğu bir başka partiden. Ama ülke bir, il bir, vatandaş bir, muhatap olduğunuz halk bir ve onlardan da destek istiyorsunuz. Dolayısıyla uzlaşma şart. 'Başkanlık sistemi nedir' denildiğinde vatandaşa anlatabilmek için işte belediye başkanlığı sistemine bakmak lazım, bu başkanlık sistemidir." diye konuştu. Belediye Başkanı Kara da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, günün anısına Bakan Yılmaz'a hediye takdiminde bulundu. Belediye ziyaretinin ardından Bakan Yılmaz, çarşı merkezindeki bir taksi durağında şoförlerle sohbet edip, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için 'Evet' oyu istedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE