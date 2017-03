As Kadirli Belediye Spor Anadolu Şampiyonası Biletini Aldı

Kayseri de 13 ilin temsilen yapılan Bölge Şampiyonasında, Osmaniye ve Adana yı temsilen katılan AS Kadirli Belediye Spor Kulübü U18 Genç Kızlar kategorisinde temsil eden takımımız ilk gün Niğde' yi 85 & 49 yendi, İkinci gün Kahramanmaraş Sporu 88 & 36 yenerek İkide İki yaptılar. Üçüncü gün Süper lig temsilcisi Hatay karşılaşan takımımızın çok kötü oynaması sonucunda 71 & 53 yenilerek ilk mağlubiyetini aldılar. Dördüncü maçında Nevşehir temsilcisiyle karşılaşan takımımız Nevşehir'i 48 & 28 yenmesinin ardından Şampiyonanın son günü ev sahibi Süper Lig temsilcisi AGÜ Kayseri Sporu 75 & 36 yenerek Osmaniye Basketbol tarihinde ilk defa Anadolu Şampiyonasına yani Türkiye Şampiyonası yarı finaline gidecek takım ünvanını aldı. Türkiye genelinde son 24 Kulüp takımı arasına giren takımımız Muğla da düzenlenecek ve son 24 takımın kaldığı Türkiye Sampiyonası yarı finali olan Anadolu Şampiyonasına katılacak. Son 24 takım arasına kalanlardan Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Hatay, BOTAŞ, Adana ASKİ, Mersin vs. gibi Süper Lig temsilcileri de olacak. Türkiye Şampiyonası Yarı Finalisti olarak Anadolu Şampiyonası ilk 24 arasına kalmayı başaran AS Kadirli Belediye Spor Kulübü U18 Genç Kızlar takımını ve Antrenörümüz Yusuf Kekilli'yi tebrik eder. Bizlere herzaman destek olan Kadirli Belediye Başkanı Dr Ömer TARHAN, Sponsorlarımız ve bizlere inanan taraftarlarımıza teşekkür ederiz.

Parasızlığa, her türlü sıkıntıya rağmen büyük başarı elde ederek çeyrek final oynama hakkını kazanan As Kadirli Belediye Sporu yürekten alkışlıyoruz. Demek ki, para da her şey değil. İnanılırsa her zorluğun üstesinden geliniyor. Başta Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan olmak üzere, Başkan Hasan Balcılar beyi kutluyor, fedakarlıklarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.