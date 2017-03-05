Trenin altında kalan kadın yaşamını yitirdi

Osmaniye'ninYaverpaşa Mahallesi'ndeki hem zemin geçitte yolun karşıya geçmek isteyen 2 kadına tren çarptı. Meydana gelen kazada. 1 kadın ölürken, diğer kadın ise yaralı olarak kurtuldu.
Kazada ölen bayanın üzerinden kimlik çıkmazken, diğer yaralı bayan ise, 112 ekiplerice hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlatıı.
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