Trenin altında kalan kadın yaşamını yitirdi

Osmaniye'ninYaverpaşa Mahallesi'ndeki hem zemin geçitte yolun karşıya geçmek isteyen 2 kadına tren çarptı. Meydana gelen kazada. 1 kadın ölürken, diğer kadın ise yaralı olarak kurtuldu.

Kazada ölen bayanın üzerinden kimlik çıkmazken, diğer yaralı bayan ise, 112 ekiplerice hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlatıı.