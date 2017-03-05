Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 21:18 TSİ- Spor

Erzin - Kozan puanları paylaştı:2-2

Erzin- TFF 3 lig 1. gupta yer alan 2 komşu takım Erzin sporla Kozan bel. spor Ezinde oynanan maçta 2-2 berabere kald.

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Ezrin stadyumunda oynanan maçı Kozan'dan gelen taraftarlar Erzinspor tarafatarları ayarı ayarı türbünden izlediler ve takımlarını desteklediler.

Maça konuk takım vuruşu ile başlandı. İlk yarının ortalarında Kozanspor dk. 33 de Ercan'la golü buldu ve deplasmmanda 1-0 öne geçti.

Erzin sporun atakları sonuç vermeyince ilk yarı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi .

Maçın 2. yarısına daha hırslı başlayan Erzinspor maçın 53 dakikasında Nurettin Ersoy la golünü buldu eştliği sagladı. Beraberliğe kavuşan ev sahibi daha temkinli iataklaraı sürdürdü ve maçın 67 dkakasınad samatel 2. Golünü bıulud ve 2-1 öne geçti ,maçaı bırakamayan konulk takaım erzin spor kalsiened sürekl,i atakalar yaptı ve mçın 87 dakakasınad y,ine erznla golü buldu skor 2- 2 oldu maçın sonuna orta hakem tarafından 5 dakika uzatıldı, fakat Erzinsporun çabaları galibiyet golünü atmaya gücüyetmedi ve maçta 2-2 sona erdi. Erzin spor kendi sahasında aldığı 1 puanla ligde yerini korudu 11 sırada 34 puanda kaldı

Haber:Adil Coşkuner-Erzin

Dün 21:18 TSİ - Spor 33 Okunma

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