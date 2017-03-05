Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 22:42 TSİ- Osmaniye

Suriyeli yaşlı kadın trenin altında can verdi

Osmaniye'de, hemzemin geçitten geçerken trenin çarptığı 73 yaşındaki Suriye uyruklu Meryem Derviş yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Alahanlı Caddesi Remzi Özer Yatılı Bölge Okulu kavşağında meydana geldi. Hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Meryem Derviş, dengesini kaybedere rayların üzerine düştü. Bu sırada ayağa kalkamayan yaşlı kadına Mersin - İslahiye seferini yapan 61608 sefer sayılı yolcu treni çaptı. Trenin altında kalan yaşlı kadın metrelerce sürüklendi. Makinistler treni durdurarak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaşlı kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yolcuların da olduğu vagonlar olay yerinden Tren Garına çekilirken, makinistler ise polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 22:42 TSİ - Osmaniye 227 Okunma

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