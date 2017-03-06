Toprakkale Belediyesi Sinek ve Haşere ile Mücadeleye Başladı.

Toprakkale Belediyesi Sinekle mücadele ekibi Lavra ve haşere ilaçlamasına başladı. İlçe genelinde bulunan 9 Mahallede çalışmalara tüm bataklık, sazlık, su birikintisi, yavaş akan dere ve akarsular ile fosseptik çukurlarında ilaçlamalara başlandığı belirtildi.

Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim DEMİRCİ çalışmaları ile ilgili şu bilgileri verdi. ''Belirlenen yerlerde Mayıs ayı sonuna kadar 5 -10 gün aralıklarla 4 veya 5 er defa lavra ilaçlaması yapılacaktır. Yaz mevsiminde vatandaşlarımızın sivrisinek sıkıntısı çekmemesi için ilaçlamalarımızı larva döneminde başlayarak devam ettiriyoruz.

Çalışmalarımıza ilçemizin genelinde sivrisineklerin üreyebilecekleri yerlerde başladık. Genel ilaçlama lavra dönemi sonunda başlayacaktır.

Amacımız vatandaşlarımızın sineklerden ve sinekler vasıtasıyla bulaşan hastalıklardan uzak rahat bir yaz geçirmeleridir. “dedi.