Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:03 TSİ- Osmaniye

Hasanbeyli'de 56 kişiye İŞKUR kursu

Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesi'nde 56 kişiye İŞKUR kursu verildi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Osmaniye İŞKUR İl Müdürlüğünce düzenlenecek olan 4 kurs için kursiyer seçimi yapıldı. Kalecik Köyünde açılacak olan Konfeksiyon Makineci, Hasanbeyli Merkezde Keçe aksesuarları ve Folklorik Bebek yapma kursu başlarken, ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğü, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Nohut ve Mercimek Yetiştiriciliği kursu da açılacağı kaydedildi. Kursiyer seçiminde Hasanbeyli Halk Eğitim Merkezi Halk Eğitim Müdürü İbrahim Yurtsever ve İşkur yetkilisi Fatih Gökçeli hazır bulundu. İbrahim Yurtsever konuşmasında, "Bu eğitim öğretim döneminde bu kurslarla birlikte açtığımız İŞKUR destekli kurs sayısı 6 oluyor. Halen Yanıkkışla köyünde kilim kursumuz devam ediyor. Kursiyerlerimiz geldikleri her gün için 20 TL ücret alacaklar. Hasanbeyli halkı bu kursları sayesinde hem bir meslek öğreniyorlar, hem de aylık 440 TL ücret alıyorlar. İşkur il müdürlüğüne de bu desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızı kurslarımızla meslek sahibi edebilir, iş sahibi olmalarına katkıda bulunabilirsek o kadar çok seviniyoruz. Kurslarımıza ilgi gösteren kursiyerlerimize, bizlere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye)

Dün 17:03 TSİ - Osmaniye 34 Okunma

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