Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:04 TSİ- Osmaniye

22 kursiyere 'Sürü Yönetimi Elemanı' sertifikası

Osmaniye'de 'Sürü Yönetimi Elemanı' kursunu başarıyla tamamlayan 22 kişiye sertifikaları törenle verildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Halk...

Osmaniye'de 'Sürü Yönetimi Elemanı' kursunu başarıyla tamamlayan 22 kişiye sertifikaları törenle verildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği İşbirliği ile düzenlenen 'Sürü Yönetimi Elemanı' kursu sona erdi. İl Müdürlüğü personellerinden Veteriner Hekim Dr. Yusuf Göktaş tarafından verilen kurs sonunda yapılan yazılı ve uygulamalı sınav sonuçlarına göre Kurs Bitirme Belgesini hak eden 22 kursiyerlere, İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan törenle sertifikaları dağıtıldı. Kursiyerlere belgeleri İl Müdürü İbrahim Sağlam, İl Müdür Yardımcısı Recep Bulut, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Zeynel Kahraman, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hayri Uyduran , Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı ve kursta öğreticilik yapan Veteriner Hekim Dr. Yusuf Göktaş tarafından verildi.

Dün 17:04 TSİ - Osmaniye 31 Okunma

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