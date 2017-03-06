İç sularda balık avı yasağı başladı

Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER) Başkanı Serdar Zini, il genelinde sazan, sudak, tatlı su levreği, yayın, kadife, siraz ve diğer sazangillerin amatör veya ticari amaçlı balık avı yasağının 31 Mayıs'ta sona ereceğini duyurdu. Başkan Zini, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Osmaniye İl Müdürlüğü'nün su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir olarak kullanılması amacıyla 1380 sayılı su ürünleri kanununu ve buna ait yönetmelikler gereğince 1 Mart - 31 Mayıs 2017 tarihleri arasındaki üç aylık dönemde Osmaniye ili genelinde sazan, sudak, tatlı su levreği, yayın, kadife, siraz ve diğer sazangillerin amatör veya ticari amaçlı avcılığı yasaklanmıştır. Avlananlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup ayrıca tırıvırı - paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılmasının da yasak olduğu bilinmelidir." dedi.

OSABDER: YASAĞIN TAKİPÇİSİ VE DESTEKÇİSİYİZ

OSABDER Başkanı Serdar Zini, mevcut av yasağının il genelinde tatlı su balıklarının çoğunlukla üreme dönemine denk geldiği için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, üyelerle birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık il müdürlüğüne her türlü desteği göstereceklerini belirtti. Zini, "Sürdürülebilir bir avcılık ve doğal hayatın korunması için balıkların üreme dönemlerinde avlanmaması gerekiyor, Osmaniyeli vatandaşlarımızdan bu konuda destek bekliyoruz." diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE