Hayvan gübresinin altından 170 kilo esrar çıktı

Osmaniye'de polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonun, hayvan gübresi yüklü kasasının altından 170 kilo 100 gram kubar esrar ele maddesi çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 Otoyolunun Kadirli gişeleri yakınlarındaki bir dinlenme tesisi girişinde şüpheli araçlar ve şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu sırada 31 P 1237 plakalı kamyonu durduran polis, sürücünün şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yaptı. Detaylı arama için yedi emin otoparkına götürülen kamyonda, Narkotik Köpek 'Zoro' ile birlikte yapılan aramada, yaş hayvan gübresi altına gizlenmiş poşetlerden 170 kilo 100 gram uyuşturucu kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü 31 yaşındaki Mahmut B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE