Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:22 TSİ- Osmaniye

Ak Parti Milletvekilleri Önal ve Durmuşoğlu'ndan ziyaret

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, gazetemizi ziyaret etti.

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16 Nisanda yapılacak olan referandum kapsamında gezilerini sürdüren Ak Parti Milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, Eski İl Başkanı Emir Hasan Arslantaş ve Merkez İlçe Başkanı Cihat Yılmaz gazetemizi ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ak Parti heyeti referandumla ilgili yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi vererek,"16 Nisan'da kesinlikle rejimin falan değiştiği yok. Ülke olarak koalisyon sıkıntılarından kurtulmak ve vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek için anayasamızı değiştiriyoruz. Partimizin 15 yıldan bu yana yaptığı hizmetler bizim bu ülkeye ne kadar samimi ve dürst hizmet ettiğimizin kanıtıdır. Ülkemizi seviyoruz ve vatandaşımızın daha rahat yaşaması için her türlü fedakarlığı yapıyoruz"dedi.

Dün 17:22 TSİ - Osmaniye 48 Okunma

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