Küpeli yemekçilerin sorunlarını Bakan Yılmaz'a iletti

Başkan Adem Küpeli Konu ile ilgili olarak yapıtığı açıklada şunları söyledi:

"Osmaniye Yemek Sanayicileri ve İş Adamları Derneği olarak Osmaniyemizi ziyaret gelen Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a Yemek sanayicileri olarak öğretmenevleri ile yaşadığımız sıkıntıları dile getirdik. Öğretmenevlerinin toplu yemek işine girdiğini biz Yemek Sanayicilerinin yapması gereken işlerin öğretmenevlerinin yapmaya çalıştığını ve sektörümüze ciddi zararlar verdiğini anlatmaya çalıştık ve kendilerine şikayet mektubumuzu da sunduk. Sayın Bakanımız ise YAPTIRMAYIZ cevabını vermiştir. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sorunumuz bir an evvel çözülür ve herkes ve her Kurum kendi işini yapar. Öğrencileri beslemek Öğretmenevlerinin değil biz Yemek Sanayicilerinin işidir. Ayrıca Milletvekilimiz Suat ÖnalBey'e ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz."