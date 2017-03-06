Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 18:20 TSİ- Osmaniye

Şanlıurfalılar Derneğinden Rektör Türk'e ziyaret

Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Nusret Esen, OKÜ Rektörlügüne yeni atan Prof.Dr Murat Türk'ü ziyaret etti.

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Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Nusret Esen, Yönetim Kurulu Üyleri Sabri Akkoç ve Nuh Kaygsız'la birlikte yaptığı ziyarette,OKÜ Rektörlügüne yeni atan Prof.Dr Murat Türk'e hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

OKÜ Rektörlügüne yeni atan Prof.Dr Murat Türk ise, yaptığı konuşmada ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek," Saolsun sivil toplum örgütlerimiz bizi hep onure ediyor.Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Nusret Esen ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum"dedi.

Dün 18:20 TSİ - Osmaniye 39 Okunma

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