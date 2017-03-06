MHP Milletvekili Ersoy gazetemizi ziyaret etti

MHP Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, referandum çalışmaları için Osmaniye'de bulunduklaranı ifade ederek, "Türkiye'nin geleceği ve ülkemizin bekası için 16 Nisanda (evet) diyeceğiz. Parti olarak tüm katmanlarımızla referandumda evet neticesinin çok yüksek oranda çıkması için çalışmlarımız aralıksız olarak devam etmektedir"dedi.

Ziyarette Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı'da hazır bulundu.