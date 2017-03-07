Toprakkale Belediyesi ekmeğe zam yapmadı

Toprakkale ilçe vatandaşlarına kaliteli ve ucuz ekmeği yine 60 Kuruştan satmaya devam ettiklerini ifade eden Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci “Ekmeğin gramı yine 250-270 gram fiyatı da yine 60 Kuruş. Ekmek her öğünde sofralarımızın vazgeçilmez besin maddesi. İlçemizde dar gelirli vatandaşlarımızı da düşünmek zorundayız.” Şeklinde konuştu.

Dağıtım noktalarını fazlalaştırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Demirci vatandaşların bu durumdan memnun olduklarını ifade etti. Başkan Demirci piyasa şartlarının zor olmasına rağmen ilçe halkına ekmeği ucuz ve kaliteli şekilde sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.