Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 15:46 TSİ- Osmaniye

"Almanya'yı kınıyorum"

Başak Gazetesi Sahibi Bahri Çolpan, Türkiye beğenmeyen ve aşağlayan Almanya ve Avrupayı şiddetle kınadığını söyledi.

Başak Gazetesi Sahibi Bahri Çolpan,Kendisini demokrasinin yılmaz savunucusu gibi gösteren ve Türkiye'nin bakanlarına toplantı izni vermeyen Almanya'yı şiddetle kınıdığını söyledi.

Başak Gazetesi Sahibi Bahri Çolpan, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Almanya'nın her zaman olduğu gibi bugünde çirkin yüzünü gösterdiğini ifade ederek, "Müslüman ülkelerin lideri durumunda olan Türkiye'nin hükümet yetkililerine ülkelerinde konuşma izni vermemek yapılabilecek ayıpların en büyüğüdür. Bir Türk olarak, ülkemizde yaşayan insanların % 45'inin oyunu almış bir hükümetin yetkililerinin konuşturulmaması, demekrasi ile hayatta bağdaştırılamaz. Bu konuda hükümetin her zaman yanında yer aldığımızı kamuoyuna deklare etmek istiyoruz"dedi.

Çolpan, ayrıca Türkiye'yi her fırsatta aşağlayan ve yere vuran, Avrupayı şiddetle kınadığını sözlerine ekledi.

Bugün 15:46 TSİ - Osmaniye 25 Okunma

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