Vali Al, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı

Valimiz Kerem Al mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Kadın hakları konusunda dünya çapında verilen önemin artmasının sonuçlarından biri olarak 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir. Günümüzde kadın haklarının uygulanmasında ulaşılan seviye, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen unsurlar arasında sayılmaktadır.

Kadınların haklarına geçmişten bu yana önem vermiş olan ülkemizde son yıllarda kadın erkek fırsat eşitliğinin pekiştirilmesi ve kadın haklarının geliştirilmesi konusunda çok öneli adımlar atılmıştır. Bu bağlamda anayasanın 10.maddesine “Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür ” ibaresini eklemiş, özellikle fırsat eşitliği konusunda bölgemizde birçok ülkeye de örnek teşkil olabilecek duruma gelmiştir.

Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, bizi eğiten, yetiştiren yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, annelik rolüyle yeni nesillere şekil veren fedakâr kadınlarımıza yapılan yatırım, geleceğe yapılan hayati yatırımdır. Bu nedenle çocukluğumuzdan itibaren ilk öğretmen olarak yaşamımızda rol alan kadınlarımızın eğitilmesi için geleceğimizin anne adayı olan kız çocuklarımızın okutulması önem arz etmektedir. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, kadınlarımızın hedefi daima gelişim, değişim ve ilerleme olmalıdır.

Önemle belirtmek isterim ki, dünyayı olumsuzluklardan ve çıkmazlardan ancak kadının “Anne sevgisi ve estetik duygusu” kurtarabilir, çünkü çocuklarımızı; özverinin, sevginin kaynağı olan kadınlarımız ve annelerimiz geleceğe hazırlamaktadır.

Bir memleketin, nüfusunun yarısını oluşturan kadınların gücünü kullanmaksızın refaha ulaşılabilmesi ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlaması mümkün değildir. Emeğin, bereketin ve üretimin sembolü kadınlarımızın daha fazla güçlenmesi, kalkınmanın öznesi olması gerektiği inancındayım.

Bu vesileyle kadına yönelik her türlü ayrımcılığın kalktığı, kadınları ikinci sınıf gören, onları aşağılayan, horlayan, kılık kıyafetine, rengine, inançlarına göre ayıran her türlü zihniyetin, özellikle bir insanlık suçu olan kadına şiddetin son bulduğu, kadınların yönetimin her aşamasında ve hayatın her alanında daha çok temsil edildiği daha güzel bir dünya ümidiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum."