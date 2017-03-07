Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 16:49 TSİ- Osmaniye

Av sezonu sona erdi

Ülke genelinde ve Osmaniye'de Av sezonu sona erdi.

Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Fatih Güvercin, 2016-2017 Av Döneminin Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca ülke genelinde kapandığını belirterek, av sezonu dışında avlanmanın kesinlikle yasak olduğunu söyledi. Güvercin, "Merkez Av Komisyon Kararı; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini göz önünde bulundurarak 13 Ağustos 2016 ve 26 Şubat 2017 tarihleri arasını av sezonu olarak belirlemiş olup, 26 Şubat 2017 tarihi itibariyle tüm yurtta genel av yasağı başlamıştır. Av Sezonunun kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığını, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması gerekmektedir." dedi. 2017-2018 Yılı Av Dönemine ilişkin av sezonun, mayıs ayında toplanacak Merkez Av Komisyon toplantısı neticesinde belirleneceğini kaydeden Fatih Güvercin şöyle devam etti: "Alınacak kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte kamuoyuna duyurulacaktır.Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmektedir."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 16:49 TSİ - Osmaniye 21 Okunma

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